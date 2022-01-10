Аэропорт «Якутск» увеличил пассажиропоток в два раза ✈

В первую неделю января 2022 г. аэропорт «Якутск» обслужил на 54,1 % больше пассажиров, чем годом ранее. Пассажиропоток за период с 01 по 06 января 2022 г. составил 9247 человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, а также на 230 человек больше показателя «допандемийного» периода 2020 г.

Кроме того, на 59,8 %, или на 52 единицы, увеличилось количество обслуженных самолетовылетов. За указанный период аэропортом «Якутск» обслужено 139 взлетно-посадочных операций; для сравнения – за аналогичный период 2021 года было обслужено 87 самолетовылетов, 2020 года – 121.

Производственные показатели аэропорта “Якутск” начали существенно расти после ввода в эксплуатацию обновленной взлетно-посадочной полосы в августе 2021 г. и, соответственно, после возобновления прямых рейсов до Москвы и увеличения частоты полетов по другим направлениям.

В настоящее время аэропорт “Якутск” сотрудничает с 10 авиакомпаниями, 5 из них выполняют прямые беспосадочные рейсы в Москву. В 2021 г. через главную воздушную гавань республики прошло свыше 795 тыс.пассажиров, что на 37% больше, чем в 2020 г.

В 2022 г. ожидается открытие новых маршрутов, планируется начало сотрудничества с новой авиакомапнией.

Онлайн-табло, официальный сайт: yks.aero

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Справочная аэропорта “Якутск”: (4112) 31-88-44

Бизнес-зал, Priority Pass: (4112) 49-10-16

Пункт приема малогабаритного груза в аэровокзале: (4112) 49-13-97