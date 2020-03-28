28.03.2020
16:19
566
Коронавирус
В аэропорту «Якутск» разделили поток прибывающих пассажиров от встречающих
В рамках реализации мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в зале прилета аэропорта «Якутск» установлены ограничительные ленты, разделяющие поток прибывающих пассажиров от встречающих.
Это сделано для того, чтобы минимизировать их контакты. Просим пассажиров и встречающих отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Напоминаем, что с 28 марта специалисты санитарно-карантинного пункта (СКП) Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) совместно с транспортной полицией проводят анкетирование всех прибывающих из российских городов пассажиров, вне зависимости от того, были ли они за границей или нет.
Фото: Аэропорт "Якутск"
Источник: Аэропорт "Якутск"
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