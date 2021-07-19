19.07.2021
17:54
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Экономика

Аэропорт Якутск с официальной информацией о работе 19 июля

Пресс-служба аэропорта Якутск сообщает, что сегодня аэропорт работает в штатном режиме.

19 июля прибыло четыре рейса С7 из Новосибирска, вылеты в обратном направлении также состоялись. 
Рейс авиакомпании «Якутия» из Анапы прибыл в 12:20, из Сочи — в 15:22.  Также прибыл рейс «Якутии» из Хабаровска. 

В течение дня ожидается прибытие остальных задержанных из-за ограниченной видимости рейсов.

Источник: https://www.instagram.com/p/CRgJLukMVJx/
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