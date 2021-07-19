Аэропорт Якутск с официальной информацией о работе 19 июля

Пресс-служба аэропорта Якутск сообщает, что сегодня аэропорт работает в штатном режиме. 19 июля прибыло четыре рейса С7 из Новосибирска, вылеты в обратном направлении также состоялись.

Рейс авиакомпании «Якутия» из Анапы прибыл в 12:20, из Сочи — в 15:22. Также прибыл рейс «Якутии» из Хабаровска. В течение дня ожидается прибытие остальных задержанных из-за ограниченной видимости рейсов. View this post on Instagram A post shared by Аэропорт Якутск (@yakutsk_airport)

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