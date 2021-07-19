19.07.2021
17:54
214
Экономика
Аэропорт Якутск с официальной информацией о работе 19 июля
Пресс-служба аэропорта Якутск сообщает, что сегодня аэропорт работает в штатном режиме.
19 июля прибыло четыре рейса С7 из Новосибирска, вылеты в обратном направлении также состоялись.
Рейс авиакомпании «Якутия» из Анапы прибыл в 12:20, из Сочи — в 15:22. Также прибыл рейс «Якутии» из Хабаровска.
В течение дня ожидается прибытие остальных задержанных из-за ограниченной видимости рейсов.
Источник: https://www.instagram.com/p/CRgJLukMVJx/
#Аэропорт Якутск с официальной информацией о работе 19 июля#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.07.2021
8
19.07.2021
130
19.07.2021
117
19.07.2021
91
19.07.2021
146
19.07.2021
203
19.07.2021
155
19.07.2021
221
19.07.2021
336
19.07.2021
404
19.07.2021
321
19.07.2021
404
19.07.2021
273
19.07.2021
376
19.07.2021
236
19.07.2021
322
19.07.2021
363
19.07.2021
590
19.07.2021
269
19.07.2021
747
19.07.2021
572
19.07.2021
264
19.07.2021
617
19.07.2021
372
19.07.2021
365
19.07.2021
391
19.07.2021
1347
19.07.2021
797
19.07.2021
848
19.07.2021
2074
18.07.2021
1552
18.07.2021
868
18.07.2021
1284
18.07.2021
2109
18.07.2021
1082
18.07.2021
1012
18.07.2021
1221
18.07.2021
952
18.07.2021
581
18.07.2021
877
18.07.2021
956
18.07.2021
468
18.07.2021
982
18.07.2021
767
18.07.2021
563
18.07.2021
1051
18.07.2021
961
18.07.2021
1354
18.07.2021
1610
18.07.2021
773
18.07.2021
775
18.07.2021
1253
18.07.2021
1475
18.07.2021
904
18.07.2021
1980
17.07.2021
1147
17.07.2021
1286
17.07.2021
3235
17.07.2021
1399
17.07.2021
1803
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
9013
16.07.2021
3723
15.07.2021
3657
15.07.2021
3290
17.07.2021
3239
15.07.2021
3066
13.07.2021
2741
15.07.2021
2612
14.07.2021
2496