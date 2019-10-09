Аэропорт «Якутск» приобрел новый деайсер

Парк спецтехники аэропорта «Якутск» пополнил деайсер – современная машина для противообледенительной обработки воздушных судов.

Машина «ПМ-Гейзер» на шасси Volvo FL240 будет использоваться для обработки поверхностей воздушного судна на земле перед полётом с целью удаления замёрзших осадков и предотвращения их появления на критических поверхностях ВС до взлёта c применением специальных противообледенительных жидкостей.

Новый деайсер имеет подъемник с высотой подъема до 14,2 м, на котором расположена кабина оператора.

В распоряжении оператора противообледенительной машины – дисплей для контроля параметров жидкости в баках, его количества и расхода, джойстик для управления поворотом и подъемом стрелы, а также обливочный пистолет.

Данный деайсер был специально изготовлен с учетом метеорологических условий и плана полетов аэропорта «Якутск».

Спецмашина отличается большим объемом баков и наличием системы автономного нагрева спецжидкостей, применяемых при обработке.

Благодаря таким характеристикам деайсер сможет обеспечить обработку всех типов воздушных судов вылетающих из аэропорта «Якутск».

Водители службы спецтранспорта и авиационные техники инженерно-авиационной службы аэропорта “Якутск” прошли специальное обучение в соответствии с требованиями международных стандартов в области противообледенительной защиты ВС на земле и приступили к эксплуатации новой техники.

Программа модернизации и обновления спецавтотранспорта включена в Стратегию развития аэропорта до 2032 года в целях повышения качества аэропортового обслуживания, отвечающего требованиям современных аэропортовых комплексов, а также обеспечения безопасности и регулярности полетов. Ранее в этом году по этой программе аэропортом “Якутск” были приобретены (тепловая) машина «Аист-5 ВМУ» и аэродромный распределитель противообледенительных реагентов.