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Экономика
27 мая 2019, 16:00
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Аэропорт «Якутск» приглашает посетить зал повышенной комфортности

Зал повышенной комфортности аэропорта «Якутск» был открыт 8 мая, эта услуга позволяет держателям карт лояльности, а также всем желающим провести время ожидания вылета в отдельном зале с удобными диванами и столиками.

«К 27 мая с момента открытия услугами зала повышенной комфортности аэропорта «Якутск» воспользовалось 190 человек, — рассказывает Лена Захарова, старший диспетчер по организации авиаперевозок. — Это в основном держатели карт Priority Pass, Lounge Key и Diners club international и их гости. Но хочется отметить, что услуги доступны для всех, достаточно подойти после регистрации и досмотра в зал повышенной комфортности к администратору. Такие залы есть во многих аэропортах страны и мира, определенный спрос был и среди наших пассажиров, и мы рады, что сегодня готовы предоставлять эту услугу». 

В лаунж-зоне, расположенной на 2 этаже стерильной зоны аэропорта, посетителей ожидает свежая пресса, телевизор, Wi-Fi, кондиционер. Питание в новом зале организовано по принципу шведского стола и включено в тариф. Одновременно в зале повышенной комфортности могут обслуживать до 24 человек. 

Напомним также, что новая услуга предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны в сопровождении одного человека на безвозмездной и  бессрочной основе.

Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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