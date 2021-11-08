Аэропорт «Якутск» перешел на новое расписание — куда можно полететь?

Аэропорт «Якутск» с 31 октября перейдет на осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до конца марта 2022 г. Существенных изменений в период зимней навигации нет.

Маршрутная сеть главной воздушной гавани Якутии включает около 50 направлений полетов, рейсы выполняют 10 авиакомпаний. В сравнении с прошлым сезоном,частота полетов в центральные города России выросла, в том числе за счет обновленной ВПП.

Якутск – Москва

В зимнем расписании аэропорта «Якутск» прямые рейсы в Москву будут выполнять пять авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Алроса», «Якутия» и Utair.

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять четыре рейса в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне А330-300.

Авиакомпания S7 Airlinesбудет летать 7 дней в неделю на воздушном судне А320.

Регулярные рейсы Якутск – Москва авиакомпании Utairбудут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям, на воздушном судне Boeing 767-200.

Ежедневные рейсы (кроме воскресенья) в Москву также будет выполнять авиакомпания «Алроса»на воздушном судне Boeing 737-700.

По России

В зимнем расписании аэропорта «Якутск» S7 Airlines сохранит рейс Якутск -Владивосток, он будет выполняться по вторникам и субботам на А320.

Авиакомпания «Ираэро» оставит рейсы в Читу, Улан-Удэ и Иркутск.

«Ангара» продолжит летать в Киренск и Бодайбо.

Авиакомпания«Уральские авиалинии» продолжит летать в Санкт-Петербург через Екатеринбург.

Авиакомпания «Аврора» так же, как и летом, будет выполнять ежедневные рейсы в Хабаровск.

Авиакомпания «Якутия»продолжит выполнять полеты в Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Мин. Воды, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Певек, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Читу,Благовещенск, а также в Анадырь через Магадан.

По Республике Саха (Якутия)

По республике авиакомпания «Якутия» будет летать в Батагай, Депутатский, Оленек, Полярный, Среднеколымск, Тикси, Усть-Неру, Чокурдах и Черский.

С 1 ноября возобновятся полеты в Нерюнгри, где завершена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, которая теперь способна принимать все типы воздушных судов.

Авиакомпания “Алроса” летает по маршруту Якутск – Мирный четыре раза в неделю, а «Ираэро» — в Ленск.

Расписание авиакомпании «Полярные авиалинии» остается без изменений, оно охватывает около 20 республиканских направлений, в том числе Олекминск, где недавно завершилось строительство взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием. Рейс Якутск – Олекминск будет выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Расписание полетов может корректироваться.