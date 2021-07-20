20.07.2021
09:04
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Экономика

Аэропорт Якутск о работе 20 июля

SakhaLife.ru.

Пресс-служба аэропорта Якутск сообщает, что сегодня, 20 июля, аэропорт работает в штатном режиме.

К 8:00 ч. 20 июля аэропорт принял 5 рейсов авиакомпании С7 из Новосибирска, рейс из Новосибирска авиакомпании «Алроса». Таким образом, данные авиакомпании полностью восстановили своё расписание и задержек у них нет. 

Просьба уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта на сайте yks.aero.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CRhsbZMsBxg/
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