Аэропорт Якутск о работе 20 июля

SakhaLife.ru.

Пресс-служба аэропорта Якутск сообщает, что сегодня, 20 июля, аэропорт работает в штатном режиме.

К 8:00 ч. 20 июля аэропорт принял 5 рейсов авиакомпании С7 из Новосибирска, рейс из Новосибирска авиакомпании «Алроса». Таким образом, данные авиакомпании полностью восстановили своё расписание и задержек у них нет.

Просьба уточнять информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта на сайте yks.aero.