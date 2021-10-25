Аэропорт «Якутск» готов к зиме

Аэропорт «Якутск» завершил подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. В службах и подразделениях аэропорта проведены подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности и регулярности полетов и бесперебойной работы воздушной гавани в период зимней навигации, в том числе при особо низких температурах.

Для подготовки к якутской зиме, для которой характерны обильные снегопады, густые морозные туманы и экстремально низкие температуры, аэропорт «Якутск» с особой тщательностью занимается подготовкойспециальной и аэродромной техники, задействованной в обслуживании пассажиров и воздушных судов, в уборке снега и поддержании аэродрома в рабочем состоянии. Проведен техосмотр спецтранспорта, создан необходимый резерв запасных частей и расходных материалов.

Аэродромная служба аэропорта «Якутск» располагает 30 единицами разнотипной техники, включая подметально-уборочные машины с широкими отвалами, автогрейдеры, погрузчики, тракторы, шнекороторные снегоочистители, ветровую машину с реактивной установкой и др. Наличие такого мощного автопарка позволяет аэропорту оперативно производить очистку взлетно-посадочной полосы и всего перрона от снега и наледи.

В настоящее время, в период частых снегопадов, в аэропорту активно используется деайсер– спецмашина для проведения противообледенительнойобработки воздушных судов, а также аэродромныйраспределитель жидкого противогололедного реагента.

Наступает горячая пора идля моторных подогревателей. Универсальные моторные подогреватели УМП-350, использующиеся при минусовых температурах начиная с -5 °С, подготовлены в количестве 18 единиц и уже задействованы в обслуживании воздушных судов всех типов. Такая спецтехника подает в самолет горячий воздух с помощью «рукавов», подогревая не только салон и кабину экипажа, но и двигатели, шасси, стойки, багажные отсеки и т.д.

Также проведена проверка средств механизации, в том числе телетрапов. Аэропорт «Якутск» — единственный международный аэропорт, расположенный в зоне вечной мерзлоты, и самый «холодный» аэропорт, использующий телескопические трапы.

В рамках подготовки к работе в зимний период проведен технический осмотр объектов электро- и светотехнической систем аэропорта, проведена проверка светосигнального оборудования посредством облета. Служба ЭСТОП обеспечивает 1 категорию ИКАО по светосигнальному оборудованию, это означает, что воздушные суда могут осуществлять взлет и посадку при дальности видимости на ВПП не менее 800 метров, а с учетом светосигнальных огней – 550 м. Это способствует повышению регулярности полетов в зимний период в условиях ограниченной видимости из-за морозных туманов, типичных для Якутска.

Персонал аэропорта «Якутск» завершил сезонное обучение, прошел повторные инструктажи на знание действующих регламентов и провел ряд практических тренировок, связанных с особенностями работы в зимний период.

Таким образом, все мероприятия, намеченные планами подготовки служб к зиме, выполнены в период с августа по октябрьв полном объеме и с надлежащим качеством.

По результатам проверки установлено, что личный состав, здания и сооружения, спецавтотранспортаэропорта «Якутск»готовы к работе в осенне-зимний период 2021/2022.

Переход на осенне-зимний режим работы состоится 31 октября 2021 года. С 1 ноября в силу вступит зимнее расписание полетов.