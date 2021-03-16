Аэропорт Якутск: Доставка легких грузов по республике и России

В пассажирском терминале аэропорта “Якутск” принимают для отправки в районы республики и города России малогабаритные грузы и посылки весом до 30 кг.

Подготовленные к пересылке вещи принимаются на 1 этаже аэровокзала (Стойка регистрации № 11) с 5:00 до 13:00 по будним дням.

Вес посылки не должен превышать 30 кг, а размеры одного места груза не должны превышать 130 см х 70 см х 65 см (длина х ширина х высота). Стоимость отправки рассчитывается исходя из веса и дальности пересылки, а также в зависимости от перевозчика (тарифы, направления и подробная информация размещены на сайте аэропорта).

Справки по телефону 49-13-97 (в рабочее время).