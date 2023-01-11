Аэропорт Тикси работает в штатном режиме — Минтранс Якутии

Информация о том, что аэропорт Тикси закрыт до конца января, не соответствует действительности, заявил министра транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. Об этом передает ЦУР Якутии.

«Аэропорт поселка Тикси функционирует в штатном режиме. Кроме авиакомпании «Якутия», которая отменила январские рейсы из-за проблем с топливом, в Тикси летают «Полярные авиалинии», — сказал Владимир Сивцев во время прямого эфира в соцсетях.

Министр отметил, что у «Якутии» было продано порядка 80 билетов. У «Полярных авиалиний» есть аналогичное количество свободных билетов. Кроме того, авиакомпания организует дополнительный рейс «Якутск — Тикси».

Полностью прямой эфир о вопросах транспортного сообщения смотрите по ссылке https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_38356

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики.



