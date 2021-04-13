Аэропорт Нерюнгри отремонтируют в ускоренном темпе

Премьер Якутии Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район оценил ход выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции аэропорта Нерюнгри.

«Проект реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри предусматривал работы сроком свыше полутора лет и, соответственно, введение ограничений на приём воздушных судов I-II класса. Но учитывая, что в этом году в республике ведутся работы в семи аэропортах, включая Якутск и Олёкминск, по согласованию с федеральным Минтрансом было принято решение ускорить работы по взлётно-посадочной полосе Нерюнгри за счёт привлечения дополнительной техники и рабочих», – сказал Андрей Тарасенко.

В аэропорту Нерюнгри устройство аэродромных сооружений пройдёт в период с июля по октябрь 2021 года. Таким образом, реконструкция взлётно-посадочной полосы будет завершена за 4 месяца вместо планируемых ранее полутора лет.

В своём Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) Глава республики Айсен Николаев поставил перед правительством задачу не допустить срывов перевозок и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, пока будет идти реконструкция, пассажиропоток (порядка 45,9 тыс. человек) будет распределён на железнодорожном и автомобильном сообщении с дальнейшей возможностью вылета по магистральным направлениям в центральные города России из г. Благовещенск – 35,5 тыс. человек и из г. Якутск — 10,4 тыс. человек.

Как рассказали представители подрядной организации – ООО «СтройДорСервис», в настоящее время полностью выполнены работы по отсыпке патрульной автодороги, земляные работы на перронах, устройство котлована под фундамент здания аэровокзала. Завезена в полном объёме арматура, геотекстиль, силовые кабели, резервуарный парк, периметровое ограждение, трубы.

Работа по реконструкции ведётся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Комплекс работ включает реконструкцию взлётно-посадочной полосы, 2 рулёжные дорожки с перронами для стоянок воздушных судов, строительство аэровокзала площадью 9 тыс. кв. м. с пропускной способностью 300 пассажиров/час и аварийно-спасательной станции.