Аэропорт Нерюнгри откроют для всех типов судов 1 ноября

С 1 ноября аэропорт Нерюнгри будет открыт для приема всех типов воздушных судов без ограничений в штатном режиме по сезонному расписанию. Об этом ЯСИА заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

«Проект реализуется по комплексному плану модернизации магистральной инфраструктуры, который в свою очередь реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Главе Якутии Айсену Николаеву удалось добиться включения в эту программу 16 аэропортов республики», — сказал Владимир Сивцев.

Министр напомнил, что во время реконструкции полосы, когда аэропорт не мог принимать и отправлять рейсы, по поручению Айсена Николаева была организована схема дополнительного транспортного обеспечения жителей Нерюнгринского района – расширено количество ЖД маршрутов до Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

«Благодаря усилиям строителей мы смогли уместиться в довольно сжатые сроки. Сегодня завершены работы по искусственной взлетно-посадочной полосе, которая может принимать все типы воздушных судов. Она получила заключение о соответствии Ростехнадзора, прошла сертификацию и сегодня, 28 октября, получит разрешение на ввод», — заявил Владимир Сивцев.

Первые рейсы запланированы АО «Авиакомпания «Якутия» 1 ноября по маршрутам Нерюнгри — Новосибирск, Нерюнгри — Якутск. На следующий день вылетит рейс Москва — Нерюнгри.

«После завершения строительства полосы, работы в аэропорту Нерюнгри продолжаться еще до конца следующего года. По их окончанию нерюнгринцы получат новый, современный терминал», — отметил министр.