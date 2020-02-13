Аэропорт Мирного получил допуск на прием Airbus-321 и его модификаций

Аэропорт города Мирного по итогам проверки получил разрешение на прием еще одного типа воздушных судов, востребованного на направлениях с большим пассажиропотоком.

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало входящему в состав АЛРОСА Мирнинскому авиапредприятию разрешение на прием самолетов типа Airbus-321 по запросу одного из летающих в Мирный авиаперевозчиков, S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь»).

«К аэропортам, желающим принимать у себя авиарейсы на Airbus-321, предъявляются повышенные требования. В аэропорту Мирного проводилась специальная проверка на соответствие аэродрома, спецтранспорта и средств механизации нормам для приема рейсов на самолетах типа А-321», — рассказал командир Мирнинского авиапредприятия Валериан Веретенников.

Проверка подтвердила готовность предприятия к приему Airbus-321 в разных модификациях. Персонал аэропорта прошел дополнительную подготовку по наземному обслуживанию крупных самолетов.

Разрешение Федерального агентства воздушного транспорта позволяет аэропорту Мирного принимать один A-321 в сутки массой до 93,9 тонн.

Допуск нового типа воздушного судна в аэропорт будет способствовать развитию воздушных перевозок из Мирного в Новосибирск и Москву. Это социально значимые маршруты с большим пассажиропотоком, особенно актуальные в летний период.

Airbus-321, используемый крупными авиакомпаниями во всем мире, может совершать перелеты протяженностью до 5900 километров с крейсерской скоростью до 870 километров в час. Длина самолета, оснащенного двумя реактивными двигателями – 44,5 метра, размах крыла – 34,15 метра. В зависимости от модификации А-321 берет на борт до 203 человек, включая 8 пассажиров в бизнес-классе.