19.04.2022
21:58
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Экономика

Садовников в Черском: как идет реконструкция взлетно-посадочной полосы

В Черском продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, сегодня строительная готовность составляет 31%. Работы здесь начались летом 2021 года и должны завершиться в сентябре 2023-го. При этом, заказчик проекта планирует возобновить полеты из аэропорта в октябре текущего года.

Ход реконструкции проверил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Он пообщался с руководством аэропорта и представителями подрядной организации, обсудил с ними вопросы, связанные с завозом строительных материалов.

Как доложили первому зампреду правительства, идут строительно-монтажные работы по обустройству земляного полотна ВПП. На месте работают порядка 50 человек, задействовано 16 единиц техники.

Завоз основных строительных материалов выполнен, остальную часть планируется завезти в навигацию 2022 года. Завезено около 200 тыс.  куб грунта. Осталось привезти из Якутска около 1,5 тыс. плит, а также цемента.

Кроме ВПП, будут сделаны рулежной дорожки и ограждения аэродрома. Учитывая, что Черский является одним из паводкоопасных населенных пунктов, особое внимание уделяется укрепительным устройствам. При наводнении в 2018 году частично был затоплен аэропорт, и люди не могли вылететь из поселка. Так, будут сделаны водоприемные и водоотводные каналы, укрепляется береговая часть. Ограждения будут быстросъемными, что позволит убирать их за две недели до паводка, а после – возвращать на место.

Аэропорт Черский находится на берегу нижнего течения реки Колыма. В системе обеспечения грузовой базы Северного морского пути он играет немаловажную роль. Проект входит в утвержденный правительством РФ план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года.

По утвержденному правительством России плану развития инфраструктуры Северного морского пути нужно реконструировать до 2024 года четыре аэропорта в арктических регионах России. Из них два находятся на Чукотке, один – в Ненецком автономном округе (НАО). Четвертым по счету стал аэропорт поселка Черский в Нижнеколымском районе, где расположен Зеленомысский речной порт, который расположен в 130 километрах от места впадения реки Колыма в Восточно-Сибирское море.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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