Аэромобильная группировка МЧС России отправится в Верхоянск

Вследствие выпадения обильных осадков на территории Верхоянского района Республики Саха (Якутия) произошел резкий подъём уровня воды на реке Яна, что привело к подтоплению низменных участков г. Верхоянск. В настоящий момент уровень воды у г. Верхоянск составляет 1077 см при критическом 1020 см. В результате чего подтоплено 92 жилых дома. Заблаговременно в превентивных мерах было сооружена временная насыпь у дороги в г. Верхоянск, которую вследствие подъема уровня воды на реке прорвало и вода начала поступать в г. Верхоянск.

Начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) генерал-майор Павел Гарин сообщил, что на данный момент для оказания помощи населению оперативная группа регионального управления МЧС России прибыла в г. Верхоянск. Спасатели доставили гуманитарную помощь в виде продуктов питания и питьевой бутилированной воды, проводится работа по отселению населения и эвакуации детей и пожилых людей.

По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие двое суток рост уровня воды у поселка Батагай, села Сайды сохранится, а у г. Верхоянск в ближайшие сутки сформируется максимум дождевого паводка. У поселка Батагай ожидается приближение уровня воды до опасной отметки. Запланирован вылет правительственной комиссии.

В готовности к убытию в Верхоянский район находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в количестве 90 человек и 3 единицы аварийно-спасательной техники, в том числе 1 плавсредство. Всего к ликвидации последствий привлечено 175 человек, 30 единиц техники.