02.10.2021
12:26
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Путешествия & Отдых

«Аэрофлот» впервые в 2021-м прилетел в Якутск!

Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и в обратном направлении.

С 2 октября 2021 г. прямые рейсы будут выполняться ежедневно (кроме воскресенья) на воздушном судне Boeing 737-800.

Время прилета в аэропорт «Якутск» в летнем расписании (до 31 октября) — 8:10, время вылета — 9:30. В расписании в период осенне-зимней навигации время прилета в аэропорт «Якутск» — 6:00, время вылета — 7:20.

Сегодня в аэропорту «Якутск» -1 °С, легкий снег. Воздушные суда перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью (на фото).

Источник: https://www.instagram.com/p/CUglFajoOmU/?utm_medium=copy_link
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