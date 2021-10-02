02.10.2021
12:26
321
Путешествия & Отдых
«Аэрофлот» впервые в 2021-м прилетел в Якутск!
Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и в обратном направлении.
С 2 октября 2021 г. прямые рейсы будут выполняться ежедневно (кроме воскресенья) на воздушном судне Boeing 737-800.
Время прилета в аэропорт «Якутск» в летнем расписании (до 31 октября) — 8:10, время вылета — 9:30. В расписании в период осенне-зимней навигации время прилета в аэропорт «Якутск» — 6:00, время вылета — 7:20.
Сегодня в аэропорту «Якутск» -1 °С, легкий снег. Воздушные суда перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью (на фото).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.10.2021
0
02.10.2021
221
02.10.2021
381
02.10.2021
288
02.10.2021
395
02.10.2021
642
02.10.2021
356
02.10.2021
267
02.10.2021
241
02.10.2021
837
01.10.2021
432
01.10.2021
1289
01.10.2021
1675
01.10.2021
484
01.10.2021
373
01.10.2021
717
01.10.2021
326
01.10.2021
693
01.10.2021
297
01.10.2021
454
01.10.2021
375
01.10.2021
543
01.10.2021
298
01.10.2021
294
01.10.2021
318
01.10.2021
282
01.10.2021
920
01.10.2021
794
01.10.2021
291
01.10.2021
610
01.10.2021
776
01.10.2021
701
01.10.2021
576
01.10.2021
222
01.10.2021
482
01.10.2021
561
01.10.2021
360
01.10.2021
574
01.10.2021
435
01.10.2021
2049
01.10.2021
486
01.10.2021
830
ТОП НОВОСТИ
30.09.2021
15487
27.09.2021
12610
28.09.2021
8521
30.09.2021
6000
29.09.2021
5848
26.09.2021
4976
26.09.2021
4455
30.09.2021
4386