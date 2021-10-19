«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых авиабилетов для жителей ДВФО

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба компании.

«Аэрофлот» возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок», — говорится в сообщении. Отмечается, что субсидируемые билеты доступны для всех жителей ДФО с постоянной пропиской в регионе.

Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, напомнили в компании.

Ранее сообщалось на сайте Кремля, что Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в опубликованном документе.

11 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство расширит финансирование программы субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока, на эти цели будет направлено около 500 миллионов рублей. Он отметил, что в начале года на эти цели кабмин уже выделил 5 миллиардов рублей, что сделало полеты в Москву доступными из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку добавилось еще два маршрута — в Читу и Якутск.