02.12.2022
21:05
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Путешествия & Отдых
Аэрофлот смягчил правила полета для домашних питомцев
Пассажиры «Аэрофлота» смогут взять в салон трёх питомцев. При этом габариты и вес контейнера останутся прежними — 126 см в сумме трёх измерений и не больше 8 кг вместе с животными. Также авиакомпания разрешит пассажирам с питомцами выбирать место в первом ряду классов комфорт и эконом сразу за перегородкой, сообщает тгк @Travel media
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: тгк @Travel media
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