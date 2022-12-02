Аэрофлот смягчил правила полета для домашних питомцев

Пассажиры «Аэрофлота» смогут взять в салон трёх питомцев. При этом габариты и вес контейнера останутся прежними — 126 см в сумме трёх измерений и не больше 8 кг вместе с животными. Также авиакомпания разрешит пассажирам с питомцами выбирать место в первом ряду классов комфорт и эконом сразу за перегородкой, сообщает тгк @Travel media

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: тгк @Travel media

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