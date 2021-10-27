«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Якутска в Москву на широкофюзеляжном самолете А330

Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» приступит к выполнению рейсов по маршруту Якутск – Москва – Якутск на широкофюзеляжном самолете Airbus А330-300.

Первый рейс на данном типе воздушного судна, которое имеет пассажировместимость до 296 человек, состоится в эту субботу, 30 октября.

В зимнем расписании аэропорта «Якутск», с 1 ноября 2021 г., авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

При этом 28 и 29 октября авиакомпания выполнит полеты по действующему (летнему) расписанию на воздушном судне Boeing 737-800.

Напомним, авиакомпания “Аэрофлот” возобновила полеты в Якутск с 1 октября этого года после длительного перерыва, связанного с пандемией в 2020 г. и реконструкцией взлетно-посадочной полосы в 2021 г.

В августе 2021 г. в аэропорту «Якутск» завершился один из ключевых этапов реконструкции взлетно-посадочной полосы, рабочая длина которой составляет 3250 м, что позволяет аэропорту принимать и обслуживать практически все типы воздушных судов.

В настоящее время из аэропорта «Якутск» прямые рейсы в Москву выполняют авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Аэрофлот» и S7 Airlines.

В рамках Стратегии развития предприятия до 2032 г. АО “Аэропорт Якутск” ведет планомерную работу по привлечению новых авиакомпаний-партнёров для расширения маршрутной сети, а также по увеличению частоты грузовых и пассажирских рейсов.