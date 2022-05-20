АЭБ ждет заявки на «Дальневосточную ипотеку»

Крупнейший региональный банк Алмазэргиэнбанк принимает от жителей Дальнего Востока заявки на оформление самой востребованной программы ипотечного кредитования с господдержкой для молодых семей – «Дальневосточной ипотеки».

Кредит можно взять под ставку 1,7% годовых. При этом в залог АЭБ берет только приобретаемое или строящееся жилье, другого залога или обеспечения кредита республиканский банк не требует, кроме кредитов на строительство дома на арендованном участке или на «Дальневосточном гектаре».

«АЭБ активно принимает заявки на самый популярный ипотечный продукт. Благодаря нашим новым ставкам, значительному повышению скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей Якутии и всего ДФО смогут решить жилищный вопрос. Мы не требуем дополнительного залога, кроме покупаемого или строящегося жилья, а также выдаем кредит на покупку вторичного жилья в сельской местности и моногородах – это еще плюс 17 муниципальных образований республики», — отметила директор Департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Саргылана Бойлохова.

Финансирование можно использовать на покупку квартиры в новостройке, строительство дома на своем участке, строительство дома на «Дальневосточном гектаре», покупку участка и строительство дома на нем, покупку квартиры на вторичном рынке в сельском поселении и моногородах. Полный перечень моногородов доступен по ссылке: http://albank.ru/upload/iblock/f6d/f6d8de8e7350b256ffe16a272c9525ef.pdf

Срок кредита – от 3до 20 лет, сумма – от 30 000 до 6 000 000 рублей, первоначальный взнос – от 15%.

Минимальная ставка 1,7% действует при использовании услуги «Электронная сделка». Это нововведение АЭБ для повышения скорости заключения сделки. Срок регистрации сократился с более чем одной недели до одних суток. Банк сам отправляет документы клиента в Росреестр в электронном виде. Кроме того, клиент избавляется от необходимости решать вопрос с записью и талонами в МФЦ. На следующий день после сделки клиент получает готовые документы и обновленную выписку из ЕГРН на электронную почту.

При отказе от страхования жизни и здоровья добавляется 1 процентный пункт.

С полными условиями «Дальневосточной ипотеки» можно ознакомиться на сайте банка: https://albank.ru/ru/mortgages/fareast-mortgage/