АЭБ запустил специальные предложения для сотрудников и пенсионеров МВД

Выгодно для тех, кто защищает Порядок и Закон

Алмазэргиэнбанк запустил продукты для сотрудников и пенсионеров МВД – зарплатные и пенсионные карты МИР-JCB с начислением процентов на остаток средств, потребительские и ипотечные кредиты по специальным условиям.

В качестве зарплатных и пенсионных карт для сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел АЭБ предлагает кобейдж карты МИР–JCB Standard, МИР–JCB Gold.

В качестве зарплатных и пенсионных карт для сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел АЭБ предлагает кобейдж карты МИР–JCB Classic, МИР–JCB Standard, МИР–JCB Gold.

Кобейдж карты МИР–JCB

Основное преимущество кобейдж карты МИР–JCB в том, что она может быть использована не только в России, как МИР, а и за границей – в терминалах и банкоматах с логотипом международной платежной системы JCB. Карта сослужит хорошую службу в поездках в Юго-Восточную Азию. С ее помощью можно воспользоваться скидками и привилегиями.

Что мы предлагаем сотрудникам и пенсионерам МВД?

— Бесплатный выпуск и годовое обслуживание карты МИР–JCB Gold и МИР–JCB Standard вне зависимости от размера заработной платы или пенсии;

— Начисление процентов на остаток средств на карте;

— Возможность расплачиваться картой за границей;

— Возможность использовать Mir Pay – специальное мобильное приложение для бесконтактной оплаты при помощи смартфона.

Кредиты «Зарплатник» и «Ипотека плюс»

АЭБ для своих зарплатных клиентов – сотрудников и пенсионеров МВД – подготовил потребительский и ипотечный кредиты со специальными условиями.

Система лояльности «СВОИ»

Система лояльности «СВОИ» позволит держателям пластиковых карт АЭБ выгодно управлять своими расходами. При оплате картой за товары или услуги клиент АЭБ получает кэшбэк реальными рублями, а не бонусами и баллами, и сам решает, как и когда распорядиться деньгами.

Всё, что нужно сделать для того, чтобы начать существенно экономить, – это завести карту АЭБ и подключить к ней программу «СВОИ».

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ 88001003422, call-центр +7(4112)342222.