25.11.2022
12:30
104
Финансы
АЭБ запустил сервис для бизнеса
На сайте Алмазэргиэнбанка запущен сервис автоматизированного подбора льготных кредитов для бизнеса, в том числе федеральных и региональных.
Чтобы произвести проверку, необходимо ввести ИНН вашего бизнеса в поле проверки, и сервис автоматически проверит по минимальным требованиям.
Если ваш бизнес подпадает под необходимые критерии, то вы сможете выбрать доступную для вас льготную программу или кредит прямо на сайте Алмазэргиэнбанка https://www.albank.ru/ru/corp/preferential-inn/?utm_source=press&utm_medium=partner&utm_campaign=inn
Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина, 1. Генеральная лицензию ЦБ РФ № 2602 от 08.07.2015. Рекламный материал носит информационный характер и не является публичной офертой
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