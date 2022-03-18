АЭБ запускает антикризисные предложения для бизнеса

АЭБ готовит к выдаче льготные кредиты малому и среднему бизнесу под ставку значительно ниже ЦБ, сообщил председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

«Сегодня в условиях серьезнейшего вызова экономике наша обязанность, как крупнейшего республиканского банка, поддержать местных предпринимателей, наши частные якутские компании. Мы разработали первый пакет антикризисных мер, включая РКО, и готовимся к запуску льготных кредитов предприятиям жизнеобеспечивающих отраслей экономики и всем остальным субъектам МСП. Сейчас поддержка нужна каждому предпринимателю вне зависимости от сферы деятельности», — отметил Николай Долгунов.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка уточнил, что в общем объеме таких средств предусмотрено более 12 млрд рублей. Помощь будет предоставляться по оборотным и инвестиционным кредитам, включая оптово-торговые предприятия на закупку социально-значимых продуктов питания.

«Работая буквально в круглосуточном режиме, мы продолжаем проводить платежи и расчеты клиентов, обеспечивать деятельность предприятий. От того, как частный бизнес пройдет эти беспрецедентные испытания, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, а значит, устойчивость экономики. АЭБ всегда очень плотно работает с корпоративным блоком, с предприятиями, мы хорошо понимаем специфику местного бизнеса, нужды и «боли» наших якутских предпринимателей. И мы готовы им предложить реально работающие банковские инструменты поддержки, проще говоря, доступные деньги, которые помогут пройти этот период с минимальными потерями», — подчеркнул Николай Долгунов.

Кроме того, Алмазэргиэнбанк обнулил тарифы РКО: на любом пакете услуг сейчас можно обслуживаться бесплатно.

«Мы пересмотрели условия по банковскому обслуживанию, увеличили объем снятия наличных для ИП без комиссии до полумиллиона рублей в месяц, добавили возможность обслуживаться внутри пакета бесплатно при удерживании среднедневных остатков от двухсот тысяч в месяц. Для бесперебойной работы предпринимателей запущена акция по онлайн-зачислению средств по торговому терминалу. Раньше эта услуга была у нас платной, сейчас мы отменили плату в течение полугода. Также мы запустили QR-эквайринг с субсидированием, то есть клиенту вернутся уплаченные проценты. Это то, что мы уже сейчас готовы предложить нашим клиентам. Сейчас мы плотно заняты подготовкой документации по запуску льготного кредитования и параллельно продолжаем прорабатывать новые решения, которые помогут малому и среднему предпринимательству», — сообщил председатель правления АЭБ.

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