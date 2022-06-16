АЭБ выступит генеральным спонсором проведения Ысыаха Олонхо

Алмазэргиэнбанк окажет спонсорскую помощь на подготовку и проведение традиционного национального праздника «Ысыах Олонхо», который в этом году принимает у себя Верхневилюйский район 20-21 июня.

Юбилейный XV Ысыах Олонхо обещает стать одним из самых масштабных мероприятий в год 100-летия со дня образования Якутской АССР. Впервые за два года главный национальный праздник республики состоится в очном формате. Ысыах пройдет 20-21 июня в Верхневилюйском районе, где подготовка к проведению летнего праздника началась еще в 2020 году.

В праздничную программу включено более 100 культурно-обрядовых и спортивных мероприятий. Ожидается участие свыше 15 тысяч человек, в том числе гостей из регионов России и дружественных зарубежных стран.

Алмазэргиэнбанк выступит генеральным спонсором проведения главного национального праздника Якутии, предоставив денежные сертификаты победителям основных конкурсов «Олонхо», «Осуохай» и абсолютное первенство по борьбе хапсагай «Ус иилээх хапсагай».

АЭБ, являясь крупнейшим банком Республики Саха (Якутия), с момента своего основания оказывает существенное влияние на экономику региона, сохраняя свою ориентированность на запросы жителей Якутии и придерживаясь принципов корпоративной социальной ответственности. Банк на протяжении многих лет планомерно поддерживает сохранение национальных и культурных традиций в Республике Саха (Якутия).