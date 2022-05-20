АЭБ выступил спонсором нагрудного знака «Хомусист — виртуоз мира»

В Музее и центре хомуса народов мира прошла презентация серебряного нагрудного знака победителей III Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира». Знак представил директор музея Дмитрий Бястинов.

«Эскиз знака был утверждён еще в 2011 году. Его создали Николай Шишигин, в то время руководивший нашим центром, и президент, основатель центра Иван Алексеев – Хомус Уйбаан при участии коллег. Такими знаками по всему миру обладают только восемнадцать хомусистов-виртуозов. Мы изготовили дополнительно девять знаков для победителей нынешнего конкурса. Знаки были сделаны при финансовой помощи Алмазэргиэнбанка. Благодарим нашего постоянного партнёра — республиканский банк АЭБ — за всемерную поддержку»,- сказал он. В презентации Знака принял участие основатель музея хомуса Иван Алексеев – Хомус Уйбаан. «Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» прошел всего два раза в Якутске во время проведения Международных конгрессов-фестивалей хомусной музыки в 1991 году и 2011 году. Поэтому нынешний конкурс является знаковым событием. В игре на варганном инструменте должны быть особые устои и сохраняться традиция того или иного народа. Виртуозами варганной музыки не рождаются, это умение появляется в результате многолетней усердной работы», — отметил он.



До 16 июня знак будет экспонироваться на площадке музея. 17 июня состоится итоговый гала-концерт конкурса, где нагрудные знаки вручат девяти победителям – новоиспеченным хомусистам-виртуоза мира.

В масштабном мероприятии примут участие более 40 кандидатов на звание хомусист-виртуоз мира из 14 стран и 11 регионов России. Якутию представят девять участников, которые прошли отборочный тур конкурса прошлой осенью.



Напомним, что III Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» состоится 16-17 июня в Якутске. В дни проведения конкурса состоится массовый флешмоб игры на хомусе (перфоманс) с участием и муниципальных районов для охвата всей республики. Зрелищное мероприятие будет транслироваться на канале НВК «Саха» в режиме онлайн. Гала-концерт победителей конкурса-фестиваля пройдет 17 июня в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского. Международный конкурс реализуется Правительством Якутии, Центром и музеем хомуса народов мира при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.