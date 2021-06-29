АЭБ выступил одним из спонсоров скачек на приз главы Якутии

Алмазэргиэнбанк выступил спонсором одного из шести заездов в рамках скачек на приз главы республики. Заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов вручил трем жокеям-победителям денежные сертификаты на 75 000, 45 000 и 30 000 тысяч рублей. Турнир прошел 28 июня на ипподроме «Дьеhегей» в местности Ус хатын.

«На протяжении нескольких лет скачки на приз главы республики проводятся при поддержке Алмазэргиэнбанка. В этом году мы выступили спонсором «Приза Летний» (дистанция – 800 метров) для лошадей двух лет чистокровной верховой породы. Конные скачки – зрелищное состязание, где в равной мере важны как физическая подготовка лошади и жокея, так и внутренний настрой на победу, серьезное изучение сильных и слабых сторон соперников и на основании этого выстраивание стратегии на победу. Именно по этой причине всегда интересно наблюдать за заездами – невозможно предсказать, кто придет первым», — сообщил Анатолий Табунанов.

По словам заместителя председателя правления АЭБ, конный спорт становится все более доступным для населения: «Многие мальчишки и девчонки могут им заниматься в том числе и в районах республики. Через развитие коневодства мы сохраняем традиции нашего народа. Именно по этой причине банк уделяет особое внимание поддержке турнира».

Обладателем «Приза Летний» стала Франка (жокей – Тимофеев С.В., Амгинский улус), которая показала время 52.52. Второй со временем 54.58 пришла Вери Найс (жокей — Гаврильев С.М., Мегино-Кангаласский улус), третьим — Галилей (жокей — Лиханов С.С., Амгинский улус), прошедший дистанцию за 55.56.