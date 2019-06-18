АЭБ выступил соорганизатором квеста «Бегущий город»

Волонтеры Алмазэргиэнбанка совместно с фондом «Семья для ребенка» и компанией «2ГИС» организовали для выпускников детских центров Якутска квест «Бегущий город». Акция проводится в разных населенных пунктах России уже несколько лет и пользуется большой популярностью.

Как сообщили организаторы, квест «Бегущий город» — это соревнования, участники которых ищут и добираются за кратчайшее время до определенных объектов в городе. Состязания построены на использовании разнообразных средств перемещения, например, велосипеда или пешего хода.

«Волонтеры АЭБ ждали участников квеста на станции «Банк», где ребята решали различные финансовые задачи, с которыми человек сталкивается в обычной жизни. Стоит отметить, что выпускники детских центров справились с заданиями отлично. Думаю, это неудивительно, так как мы регулярно организуем для них лекции по основам финграмотности, часто приглашаем на экскурсии в наш банк, проводим встречи со специалистами», — сообщила руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья МИРОНОВА.

Она напомнила, что АЭБ уже несколько лет реализует ряд социальных проектов, один из которых – «Финансовая грамотность».

«Алмазэргиэнбанк, проводя уроки финграмотности, стремится к тому, чтобы подрастающее поколение более уважительно относилось к труду, ценило усилия родителей по пополнению семейного бюджета, и, конечно, обладало знаниями в вопросах финансов», — сказала Миронова.

После окончания квеста всех его участников в местности Чочур Муран ждало угощение, а победителей – призы.