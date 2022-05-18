АЭБ выделил беженцам из Донбасса транспортные карты «Спутник»

В качестве меры поддержки граждан, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Алмазэргиэнбанк предоставил транспортные карты «Спутник» с пополненным балансом.

Поддержка людей, попавших в такую трудную ситуацию, — наша общая задача. Мы решили вопрос обеспечения беженцев транспортными картами «Спутник», чтобы они смогли быстрее пройти адаптацию в Якутске, отметили в Алмазэргиэнбанке.

Мера поддержки беженцев запущена АЭБ совместно с Окружной администрацией города Якутска. МУП ЯПАК в свою очередь оформит для них бесплатный проезд по пригородным направлениям.

Добавим, что картой «Спутник» можно оплатить проезд в автобусах городского и пригородного сообщения г. Якутска и г. Нерюнгри. Одна поездка стоит 26 рублей. В дальнейшем баланс карты можно пополнить через мобильные приложения «Транспортная карта Якутии» АСОП и «АЭБ Онлайн», а также киоски самообслуживания и терминалы Алмазэргиэнбанка. Проверить остаток денег на карте можно в приложении АСОП.