АЭБ выдаёт льготный кредит на газификацию дома

Алмазэргиэнбанк выдает кредит «Газификация жилого дома» с низкими льготными процентными ставками. Деньги можно получить на подключение газа к дому или автономную газификацию.

1) Подключение к дому газа с центрального газопровода:

— подключение газоиспользующего оборудования к уличным сетям газораспределения, в том числе приобретение и установка газового оборудования (газовый котел, газовая плита, счетчик, трубы для подключения газопровода);

— установка системы отопления индивидуального жилого дома в том числе приобретение и установка оборудования (радиаторы, трубы).

Сумма кредита: от 20 000 рублей до 500 000 рублей.

2) Автономная газификация жилого дома:

— установка автономной системы газоиспользующего оборудования, в том числе приобретение газового оборудования (газгольдер, газовый котел, трубы, бетонная плита);

— установка системы отопления индивидуального жилого дома, в том числе приобретение и установка оборудования (радиаторы, трубы)

Сумма кредита: от 20 000 рублей до 800 000 рублей.

Процентная ставка составляет 10,5% для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсию в АЭБ, и при наличии бесплатной дебетовой Карты жителя Якутии.

«Многие жители газифицированных населенных пунктов в Якутии продолжают отапливать свои дома дровами, углём. Кредит с льготными ставками от республиканского банка поможет решить вопрос с внутренней газификацией дома до наступления холодов. Если в селе нет газопровода и центрального отопления, то средства можно получить на автономную газификацию дома», — отметил заместитель начальника Управления кредитования физических лиц Департамента розничного бизнеса АКБ АО «Алмазэргиэнбанк» Илья Лазарев.

Для этого на участке помещается емкость-газгольдер для хранения сжиженного углеводородного газа, откуда поступает газ в котел и далее в дом на приборы отопления. Газгольдер закапывается в землю на бетонное основание, не «съедая» поверхность земельного участка. Заправка требуется 1-2 раза в год. Для установки такой системы достаточно иметь подъездные пути для газовоза.

«Средняя стоимость автономной газификации составляет 600 тысяч рублей, заправка газом емкости объемом 4,2 тыс. литров обойдется в 46 тысяч рублей с доставкой», — прокомментировал директор ООО «Автономные газовые сети» Афанасий Лыткин.

Для получения целевого кредитного продукта «Газификация жилого дома» не требуются страховка, залог и поручители. Необходимы документы на дом, технические условия на подключение газоиспользующего оборудования, договор подряда на строительно-монтажные работы по газификации.

Кредит со льготными процентными ставками запущен в АЭБ при содействии Министерства промышленности и геологии Якутии в рамках реализации программы социальной газификации на территории республики.

Напомним, что с 2021 года по поручению президента РФ по всей стране проводятся масштабные работы по социальной газификации – бесплатном доведении газа до земельных участков. В Якутии программа социальной газификации стартовала осенью 2021 года. После бесплатной подводки газопровода к границе земельного участка домовладельцу необходимо самому произвести подготовку запуска газа, в том числе подвести сеть к дому, приобрести и установить оборудование.

Узнать больше о кредите «Газификация жилого дома» можно на сайте АЭБ: https://albank.ru/ru/credits/home-gasification/, по телефону круглосуточного контакт-центра: 8-800-100-34-22 или в офисах банка.