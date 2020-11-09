АЭБ выдает льготные кредиты на развитие бизнеса

Алмазэргиэнбанк предлагает льготные кредиты на развитие бизнеса. Среди флагманских продуктов крупнейшего банка Якутии – кредит для МСП по ставке до 8,5% годовых и кредит для микропредприятий под 9,95%.

“Каждый предприниматель стремится к новым успехам и горизонтам, нацелен на развитие и масштабирование своего бизнеса. Но деньги на претворение в жизнь этих планов есть далеко не всегда. С прошлого года АЭБ вошел в программу Минэкономразвития России и запустил льготное кредитование для бизнеса, чтобы помочь предпринимателям расти уже в самое ближайшее время, прямо сейчас, и по самым выгодным условиям с господдержкой”, — отметил председатель Правления АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Николай Долгунов.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях

Программа дает возможность получить кредит со ставкой до 8,5% годовых. На инвестиционные цели можно взять займ от 3 млн рублей на срок до 10 лет, на оборотные цели – от 3 млн на срок до 3 лет. Предусмотрена возможность рефинансировать действующие кредиты, взятые как в АЭБ, так и в других банках.

Требований к клиентам, которые хотят получить кредит 8,5, немного. Компания должна входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, вести бизнес в одной или нескольких приоритетных отраслях, включая: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, туризм, сбор, обработку и утилизацию отходов, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора, обработку и утилизацию отходов, деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, в области информации и связи, здравоохранения, образования, культуры, спорта, бытовых услуг, транспортировку и хранение, науку, оптовую и розничную торговлю, аренду.

Также у компании должны отсутствовать просроченные задолженности по заработной плате, кредитным договорам, договорам поручительства, гарантиям, налогам, сборам и иным обязательным платежам более 50 тыс рублей. Порядок погашения кредита устанавливается в индивидуальном порядке.

Программа льготного кредитования микропредприятий

Программа дает возможность получить кредит по упрощенным требованиям под ставку 9,95% годовых. Сумма до 5 млн рублей без залога и вне зависимости от вида деятельности предназначена для микропредприятий на инвестирование и пополнение оборотных средств.

Клиент должен вести бизнес не менее двух лет и это не должна быть деятельность в области игорного бизнеса, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. Как для юрлица, так и для ИП при сроке кредита свыше двух лет залог ликвидного имущества обязателен. Кредит должен быть обеспечен не менее чем на 70% от суммы долга.

Как отметил Николай Долгунов, “в случае если компания не подпадает под требования этих двух льготных федеральных программ, специалисты АЭБ помогут клиенту подобрать оптимальную кредитную программу. “Мы сейчас максимально удешевили кредиты для предпринимателей. Процентные ставки по всей линейке продуктов для малого и среднего бизнеса у нас в настоящее время снижены”, — подчеркнул председатель правления АЭБ.

Записаться на консультацию по вопросам оформление кредита можно по телефону бесплатного круглосуточного контакт-центра: 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22. Подробнее ознакомиться с условиями кредитования корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей можно на официальном сайте Алмазэргиэнбанка www.albank.ru в разделе “Корпоративным клиентам” – “Кредитование”.