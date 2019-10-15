АЭБ вручил подарок номинантке конкурса «Далбар Хотун»

На той неделе Алмазэргиэнбанк поздравил коллектив республиканского общественно-политического журнала «Далбар Хотун» («Её величество женщина») с 25-летием и проведением первого виртуального конкурса среди женщин. Представитель крупнейшего финансового института Якутии вручил подарок победительнице в номинации «Ийэ Хотун» Бое Ноговицыной смарт-телевизор, а главному редактору журнала Гуннаре Байгильдиной – приветственный адрес от имени председателя правления банка Николая Долгунова.

Боя Ноговицына живут с мужем Семеном Егоровичем уже 41 год, в селе Сылан Чурапчинского улуса, имеют 4 детей и 12 внуков. Боя Семеновна всю свою жизнь проработала в сфере образования, в Сыланской средней школе. Сейчас является руководителем крестьянского хозяйства «Чуунай».

В приветственном адресе Николая Долгунова коллективу журнала «Далбар Хотун», в частности, отмечено, что уже четверть века издание является любимой подругой, авторитетной советчицей для тысяч женщин республики – истинных хранительниц домашнего очага, народных традиций и культуры Якутии. Журнал рассказывает о семьях, живущих в деревнях и сёлах республики, героинями публикаций становятся простые сельские труженицы, учителя и врачи, артисты, художники.

«Журнал привлекает внимание общества к проблемам семьи, детства и материнства, вносит значительный вклад в прививание высоких нравственных семейных ценностей, традиций исконной якутской семьи, развитие гражданского самосознания, общественной и творческой жизни женщин Якутии», — сказано в приветственном адресе председателя правления АЭБ.

Также отмечено, что параллельно с издательской деятельностью «Далбар Хотун» с неизменным успехом проводит разные тематические конкурсы. В их числе конкурс среди селянок – самый важный. На протяжении многих лет главный банк Якутии выступает его партнёром.

Добавим, что в этом году конкурс среди сельских женщин впервые прошел в онлайн формате. Голосование проводилось на сайте «Сахапечати». Победительницей конкурса «Далбар Хотун» стала ведущий специалист отдела обслуживания читателей Верхневилюйской районной библиотеки, отличник культуры Якутии Дария Павлова. Вместе с мужем Валерием они живут почти четыре десятилетия, имеют троих детей и пятерых внуков.