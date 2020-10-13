АЭБ впервые представил отчет об устойчивом развитии

В 2020 году впервые в своей практике Алмазэргиэнбанк принял решение сообщить о результатах деятельности, оказывающих влияние на общество в целом. Крупнейший банк Якутии подготовил к публикации Отчет об устойчивом развитии по итогам 2019 года в дополнение к традиционному годовому отчету. В дальнейшем такие отчеты будут публиковаться ежегодно.

Для наибольшей прозрачности при подготовке нефинансового отчета банк опирался на принципы стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI), признанные мировым сообществом. В нем представлена информация о ценностях и стратегии Алмазэргиэнбанка, политике корпоративной ответственности и развитии сотрудников банковской группы, социальных проектах, благотворительной и спонсорской деятельности, поддержке социально значимого бизнеса, оказании социально значимых розничных услуг.

«Будущее создается совместными усилиями, и Алмазэргиэнбанк, как ведущий банк и финансовый институт Якутии, способен оказать влияние на его формирование. Мы принимаем на себя более широкие обязательства и ставим перед собой высокие цели не только в бизнесе, но и в создании полезного эффекта для наших клиентов, сотрудников, общества в целом», – прокомментировал председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай ДОЛГУНОВ.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет посильный вклад в повышение качества жизни людей, поддержка социальных инициатив являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии АЭБ.

“Первый отчет об устойчивом развитии демонстрирует, как Группа внедряет и развивает политику ответственного отношения не только к нашим клиентам и тем, кто трудится в банке и его дочерних обществах, но и к созданию лучшего будущего для следующих поколений”, — отметил Николай Долгунов.

Отчет об устойчивом развитии Алмазэргиэнбанка доступен для просмотра или скачивания на сайте банка: https://www.albank.ru/ru/individuals/docs/ALMAZERGIENBANK_Sustainability%20report_2019.pdf.