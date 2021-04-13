АЭБ вошел в топ-35 банков России по объему ипотечного кредитования в 2020 году

Алмазэргиэнбанк занял 32 место в рэнкинге банков по объему ипотечного кредитования в 2020 году. Объем выданных АЭБ ипотечных кредитов увеличился с 877 млн в 2019 году до 973 млн в 2020 году.

Как сообщает издание «Банковское обозрение», список банков сформирован аналитиками агентства «Эксперт РА» на основании публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 января 2021 года и результатах анкетирования банков.

«В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. В исследовании приняли участие банки, на которые приходится, по оценкам агентства, около 95% ипотечного рынка по объемам выдач», — говорится в сообщении агентства.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования Алмазэргиэнбанка Василия Анисимова, АЭБ представляет широкую линейку предложений. Клиент может воспользоваться ими для приобретения квартиры как на первичном, так и вторичном рынках, покупки индивидуального жилого дома или машино-места, строительства жилого дома на земельном участке без дополнительного залога.

«Мы постоянно работаем над модернизацией ипотечных продуктов. Широкой популярностью пользуются наши кредиты «Стандарт», «Новостройка», «Индивидуальный жилой дом». Благодаря предложению «Рефинансирование ипотеки» клиент может перевести кредит в АЭБ и улучшить по нему условия», — сообщил он.

Василий Анисимов подчеркнул, что популярной среди жителей региона стала программа «Дальневосточная ипотека», о запуске которой президент России Владимир Путин объявил в сентябре 2019 года: «АЭБ вошел в число банков-участников программы 21 января 2020 года. С 5 февраля 2021 года мы снизили ставки по «Дальневосточной ипотеке» с 2% до рекордно низкого значения – от 1% для зарплатных клиентов банка. Подать заявку на кредит вы можете не только в офисах АЭБ, но и через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» или на сайте credit.albank.ru».

Минимальная ставка для клиентов, не получающих заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, составляет 1,5% при условии оформления личного страхования. При этом в будущем ставка может снизиться, если заемщик после получения ипотечного кредита станет зарплатным клиентом АЭБ.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство жилого дома (как на своем земельном участке, так и на вновь приобретаемом) на территории Дальнего Востока, а также на покупку в сельской местности готового жилья.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет, сумма кредита – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости недвижимости.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока рассчитана до 31 декабря 2024 года. В ней могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо родитель до 36 лет, не состоящий в браке и имеющий ребенка не старше 19 лет. Для строительства дома на дальневосточном гектаре ограничения по возрасту стандартное – до 70 лет.

Узнать подробности о кредите и оформить заявку на дальневосточную ипотеку можно на сайте credit.albank.ru либо через операторов бесплатного круглосуточного контакт-центра банка по номерам: 88001003422, 8(4112)34-22-22.