АЭБ вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes

Алмазэргиэнбанк занял 61 место в рейтинге «100 надежных российских банков — 2021», составленном международным журналом Forbes. Эксперты выбрали самые надежные банки страны, изучив финансовые показатели претендентов и рейтинги международных и российских агентств, аккредитованных в ЦБ РФ.

«В 2020 году АЭБ успешно прошел инспекционную проверку ЦБ РФ по всем основным направлениям деятельности. Кроме того, участникам банковского рынка пришлось кардинально перестраивать все процессы в связи с пандемией, которая, безусловно, отразилась на поведении предприятий, населения. Несмотря на сложившиеся объективные факторы, мы успешно справились с задачами, поставленными акционерами, сохранив статус крупнейшего финансового института в республике, стабильность и надежность которого подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами. В конце октября прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АЭБ на уровне ruBB. Для регионального банка вхождение в рейтинг Forbes – высокий показатель, который говорит о правильности выбранной нами стратегии развития. Все это стимулирует нас двигаться дальше, развиваться, чтобы оправдать доверие клиентов», — отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.