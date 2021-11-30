АЭБ вновь открывает офис на Кирова 28/1 в Якутске

Алмазэргиэнбанк продолжает улучшать условия обслуживания клиентов: в офисе для физических лиц на Кирова, 28/1 в столице республики завершен ремонт. Операционный зал для удобства клиентов перенесен со второго этажа на первый.

С завтрашнего дня, 1 декабря, отделение АЭБ возобновляет работу в обычном режиме. Менеджеры ведущего республиканского банка с радостью ждут клиентов с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера с понедельника по пятницу. Менеджеры по кредитованию физических лиц принимают клиентов с 10:00 часов до 19:00 часов.

Обращаем внимание, что по санитарным требованиям в офисе установлено два перерыва на дезинфекцию – с 12:30 до 13:30 и с 15:30 до 16:00. Суббота и воскресенье для офиса на Кирова, 28/1 – выходные дни. Доступ к зоне банкоматов круглосуточно 24/7.

Также в Якутске работают следующие офисы АЭБ:

Пр. Ленина, 1 (офис по обслуживанию юридических лиц);

Пр. Ленина, 10 (офис по обслуживанию физических лиц);

Пр. Ленина, 22 (офис по обслуживанию физических лиц);

Ул. Дзержинского, 26/4 (офис по обслуживанию физических лиц);

Ул. Ойунского, 11/1 (офис по обслуживанию физических лиц);

Ул. Кирова, 10 (Премиум офис).

Узнать время работы офиса АЭБ, выбрать лучший день и время для посещения (сервис «Умная очередь») можно на официальном сайте банка https://albank.ru/ru/offices/ , в мобильном приложении «АЭБ Онлайн» или через операторов горячей линии по номеру: 8-800-100-34-22 (звонок по России бесплатный).