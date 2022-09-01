АЭБ верен своим многолетним добрым традициям в День знаний

Алмазэргиэнбанк по многолетней доброй традиции поздравил с Днем знаний первоклассников столицы и районов республики. С добрыми пожеланиями АЭБ вручил первоклассникам «Азбуку финансов», которая стала уже четвертым изданием банка для детей по финансовой грамотности. Яркая книжка в простой и наглядной форме рассказывает детям о том, что такое деньги, карты, банки.

Коллектив республиканского банка присоединился к благотворительной акции Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Помоги пойти учиться!». Сотрудники АЭБ собрали деньги и закупили необходимые вещи для детей из одиннадцати нуждающихся многодетных семей – одежду, обувь, развивающие игровые наборы, канцелярские товары.

Кроме того, ежегодно накануне 1 сентября HR-служба банка дарит подарки первоклассникам, чьи родители трудятся в АЭБ.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов поздравил с Днем знаний учеников и родителей школы № 33 имени Л. А. Колосовой г. Якутска. Руководитель банка отметил, что именно знания приближают к целям и мечтам. «Знания – это тот ключ, который открывает все двери, делает нас сильными и свободными, позволяет исполняться нашим самым смелым мечтам. Так пусть этот учебный год будет озарён творчеством, новыми знаниями, мыслями, действиями!», — сказал Николай Долгунов.

Вместе с ним ребят и их родителей с Днем знаний поздравил новый житель Якутии – копия робота дроида, которую создал известный якутский косплеер Айаал Федоров. Робот рассказал, что будет помогать всем желающим бесплатно получить уникальную карту, разработанную специально для всех жителей крупнейшего региона России, начиная с 14 лет, — Карту жителя Якутии. После торжественной линейки, несмотря на мелкий дождь, робота окружила не только веселая ребятня, но и их родители. Новый житель Якутии с удовольствием со всеми пообщался и сфотографировался.

Республиканский банк желает школьникам Якутии крепкой дружбы, интересных событий, больших успехов в учебе, творчестве, спорте! Пусть новый учебный год привнесёт в жизнь каждого что-то важное, полезное и радостное. В добрый путь, друзья!