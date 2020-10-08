АЭБ: В системе лояльности СВОИ – новый крупный партнер

Новым партнёром программы кэшбэка Алмазэргиэнбанка “СВОИ” стала компания “Айгуль”. Теперь каждый покупатель магазинов “Айгуль”, который оплачивает покупки картой АЭБ, получит кэшбэк рублями 1%.

Адреса магазинов “Айгуль”:

г. Якутск:

1.ул.Кальвица,14/5 Гипермаркет «Айгуль»

2.ул.Пионерская, 30 Супермаркет «Айгуль»

3.ул.Кирова, 17/5 Мини-маркет «Айгуль»

г. Нерюнгри:

1.ул. Ленина, 8 ТЦ «Панорама»

2.ул. К. Маркса, 17 «Океан»

3.ул. К. Маркса, 23/2 «Айгуль»

4.ул. К. Маркса, 9 «Айгуль»

5.ул. Д. Народов, 18/1 ТЦ «Семейный»

г. Алдан:

ул. Комарова, 4а «Айгуль»

пос. Чульман:

ул. Советская, 44 «Айгуль»

Подключить к системе лояльности можно бесплатно любую карту Алмазэргиэнбанка, кроме кредитной. Сделать это можно самостоятельно в мобильном приложении “АЭБ Онлайн 2.0”, с помощью операторов бесплатного контакт-центра по номеру 88001003422 или у менеджеров в офисах банка.

Вместе с АЭБ приумножают свои средства уже более 20 тыс жителей Якутии, партнерами программы лояльности являются свыше 500 предприятий и торговых точек – и этот список постоянно растет. Узнать о том, в каких магазинах, кафе, ресторанах, аптеках, клиниках, салонах цветов и красоты, на автозаправках и так далее возвращают деньги на карту, можно на svoi.albank.ru.