АЭБ в прямом эфире определит обладателей денежных призов

30 декабря, в предпоследний день 2021 года, в 19:00 часов начнется подведение итогов первого этапа супер-розыгрыша «Миллионы от АЭБ».

В прямом эфире на официальной странице в Инстаграме @almazergienbank методом случайного генератора чисел будут определены три победителя – обладателя денежных призов. Онлайн-трансляция также будет вестись на канале Алмазэргиэнбанка на YouTube.

За I место АЭБ установил приз 500 000 рублей,

За II место – приз 300 000 рублей,

За III место – приз 200 000 рублей.

Напомним, что для того, чтобы получить шанс выиграть деньги на первом этапе розыгрыша АЭБ, нужно было с 1 по 26 декабря подать заявку на открытие Карты жителя Якутии.

Всех, кто открыл карту раньше или не успел подать заявку в указанный срок, ждет второй этап розыгрыша. Оформляйте бесплатную дебетовую Карту жителя республики «Моя Якутия» и начните получать кешбэк в рублях с любых покупок, бонусы и льготы без предъявления удостоверения.

Общий призовой фонд супер-розыгрыша от Алмазэргиэнбанка составляет 2 000 000 рублей.

Подробности Акции – на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT

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