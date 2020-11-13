13.11.2020
16:09
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Финансы

АЭБ — в первой тридцатке медиарейтинга российских банков


Алмазэргиэнбанк занял 28 место в медиарейтинге банков, работающих на территории РФ. Исследование по итогам сентября 2020 года подготовила компания «Медиалогия».
Чаще всего в сентябре в федеральных и региональных СМИ Алмазэргиэнбанк упоминался в связи со снижением до 15% размера первоначального взноса по дальневосточной ипотеке для своих клиентов. Кроме того, АЭБ представил вклад «Онлайн» с повышенными процентными ставками. 
Рейтинги построены на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», которая включает более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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