АЭБ — в первой тридцатке медиарейтинга российских банков



Алмазэргиэнбанк занял 28 место в медиарейтинге банков, работающих на территории РФ. Исследование по итогам сентября 2020 года подготовила компания «Медиалогия».

Чаще всего в сентябре в федеральных и региональных СМИ Алмазэргиэнбанк упоминался в связи со снижением до 15% размера первоначального взноса по дальневосточной ипотеке для своих клиентов. Кроме того, АЭБ представил вклад «Онлайн» с повышенными процентными ставками.

Рейтинги построены на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», которая включает более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Следить за новостями АЭБ можно через страницу банка в Instagram и канал в Telegram.