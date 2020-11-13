13.11.2020
16:09
69
Финансы
АЭБ — в первой тридцатке медиарейтинга российских банков
Алмазэргиэнбанк занял 28 место в медиарейтинге банков, работающих на территории РФ. Исследование по итогам сентября 2020 года подготовила компания «Медиалогия».
Чаще всего в сентябре в федеральных и региональных СМИ Алмазэргиэнбанк упоминался в связи со снижением до 15% размера первоначального взноса по дальневосточной ипотеке для своих клиентов. Кроме того, АЭБ представил вклад «Онлайн» с повышенными процентными ставками.
Рейтинги построены на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», которая включает более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
Следить за новостями АЭБ можно через страницу банка в Instagram и канал в Telegram.
Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
#Алмазэргиэнбанк#АЭБ - в первой тридцатке медиарейтинга российских банков#республика саха (якутия)#рся#Саха
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.11.2020
0
13.11.2020
67
13.11.2020
173
13.11.2020
115
13.11.2020
129
13.11.2020
112
13.11.2020
658
13.11.2020
183
13.11.2020
175
13.11.2020
238
13.11.2020
153
13.11.2020
277
13.11.2020
450
13.11.2020
694
13.11.2020
353
13.11.2020
286
13.11.2020
250
13.11.2020
351
13.11.2020
1690
13.11.2020
295
13.11.2020
396
13.11.2020
913
13.11.2020
461
13.11.2020
1330
13.11.2020
398
13.11.2020
660
13.11.2020
972
12.11.2020
1773
12.11.2020
423
12.11.2020
452
12.11.2020
522
12.11.2020
1004
12.11.2020
1217
12.11.2020
567
12.11.2020
536
12.11.2020
421
12.11.2020
415
12.11.2020
395
12.11.2020
482
12.11.2020
417
12.11.2020
398
12.11.2020
945
12.11.2020
675
12.11.2020
510
12.11.2020
641
12.11.2020
714
12.11.2020
496
12.11.2020
641
12.11.2020
677
12.11.2020
559
12.11.2020
556
12.11.2020
1119
12.11.2020
470
12.11.2020
1502
ТОП НОВОСТИ
11.11.2020
5313
11.11.2020
3771
09.11.2020
3235
09.11.2020
3192
11.11.2020
3184
07.11.2020
3071