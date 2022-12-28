АЭБ: Условия по вкладу «Кэскил» максимизированы!

Условия по вкладу «Кэскил» максимизированы! Повышенная процентная ставка – до 9,3%

В конце осени Алмазэргиэнбанк запустил новый вклад «Кэскил». Уже к Новому году его условия обновлены, расширены и максимизированы! Уверены, что открытие вклада с гарантированной ставкой до 9,3% может стать одним из лучших ваших финансовых решений, ведь это одно из лучших предложений на рынке.

Открывая вклад «Кэскил» в АЭБ, вы можете быть полностью уверены в сохранности своих средств, а также в их приумножении. Чтобы обеспечить для себя лучшую доходность, выбирайте максимальные сроки вклада с повышенными ставками.

Теперь эксклюзивный вклад в рублях «Кэскил» от АЭБ можно открыть сроком на 3 месяца, 6 месяцев или 3 года с базовой ставкой от 7,25% до 8,3%.

Повышенная ставка от 7,75% до 9,3% по вкладу доступна для зарплатных и пенсионных клиентов Банка.

На максимальную ставку 9,3% могут рассчитывать зарплатные и пенсионные клиенты АЭБ с условием открытия вклада сроком на 3 года (1095 дней).

Сумма минимального первоначального взноса составляет 50 тысяч рублей. Пополнение вклада возможно только в день открытия. Выплата процентов производится в конце срока вклада.

Чтобы ознакомиться подробнее с условиями вклада «Кэскил», пройдите по ссылке.

Обращайтесь по всем возникшим вопросам по телефону горячей линии АЭБ: 8-800-100-34-22.