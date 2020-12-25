АЭБ усилил свои позиции в медиарейтинге российских банков



Алмазэргиэнбанк по итогам ноября поднялся в медиарейтинге российских банков на шесть позиции по сравнению с результатом предыдущего месяца.

На данный момент АЭБ занимает 27 строчку в списке 50 наиболее упоминаемых в СМИ финансовых организаций страны.

МедиаИндекс АЭБ в ноябре составил 4 056,1. Показатель отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, а также от других параметров.

В ноябре федеральные и региональные СМИ сообщали, что Алмазэргиэнбанк предложил льготные кредиты на развитие бизнеса. Среди флагманских продуктов — кредит для МСП по ставке до 8,5% годовых и кредит для микропредприятий под 9,95%.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», которая включает более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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