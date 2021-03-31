АЭБ уполномочен выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу

Минэкономразвития России сформировало список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса «ФОТ 3.0» (government.ru/news/41623/). В перечень 36 финансовых организаций вошел Алмазэргиэнбанк.

«Правительство России продолжает оказывать поддержку бизнесу из наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей. Льготная программа «ФОТ 3.0» предусматривает кредитование юридических лиц и предпринимателей под 3% годовых. Кроме того, в течение первого полугодия заемщик не выплачивает основной долг и проценты по кредиту, во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. На реализацию программы правительство РФ предполагает направить около 7,7 млрд рублей», — сообщил директор департамента корпоративного бизнеса АЭБ Федор Ноговицын.

По его словам, Алмазэргиэнбанк начнет прием заявок от клиентов на получение льготного кредита с 12 апреля.

Как ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания РФ, размер кредита по программе «ФОТ 3.0» будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек.

«Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», – отметил глава правительства.

Заёмщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям:

• получившие ранее кредиты по программе «ФОТ 2.0», в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников;

• функционирующие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес.