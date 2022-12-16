АЭБ: Состоялся воркшоп для представителей бизнеса

В рамках конференции «Курс на устойчивость» состоялся воркшоп для представителей бизнеса

В городе Якутске в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина 16 декабря проходит ежегодная конференция АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по устойчивому развитию. В рамках мероприятия состоялся воркшоп для представителей малого и среднего бизнеса: «Подходы к разработке стратегии устойчивого развития».

Воркшоп провела эксперт по ESG-трансформации, профессиональный эколог, директор по устойчивому развитию «TSQ Consulting» Оксана Орлова-Горская.

Она рассказала о трендах и тенденциях устойчивого развития в России, об основных целях и принципах, о подходах и алгоритмах разработки новой ESG-стратегии, позволяющей компаниям эффективнее развиваться в новых реалиях.

Участники мероприятия разделились на несколько команд и в интерактивном формате при помощи эксперта решали различные задачи по вопросам внедрения принципов устойчивого развития. С помощью методов командного мозгового штурма предприниматели разработали свои планы, озвучили новые идеи, сформулировали цели.

Первый заместитель Председателя Правления АЭБ Федор Ноговицын сказал, что для Банка это первый опыт трансляции ESG-повестки для бизнеса в подобном формате. Он выразил надежду, что воркшоп был действительно полезен для предпринимателей, что принципы устойчивого развития нашли свой отклик и стали для всех ближе и понятнее. Федор Антонович подчеркнул, что Алмазэргиэнбанк всегда открыт для сотрудничества с представителями бизнес-сообщества по ESG-инициативам.

Директор по устойчивому развитию «TSQ Consulting» Оксана Орлова-Горская по итогам воркшопа отметила, что все участники очень хорошо и продуктивно поработали, подготовили много наработок, которые можно внедрить на практике, озвучили интересные и практически реализуемые идеи для ESG-трансформации своего бизнеса.

«Алмазэргиэнбанк принял очень хорошее решение, взял на себя ответственность за развитие ESG-повестки во всем регионе. При этом Банк концентрируется не только на больших компаниях, но еще и поддерживает малое и среднее предпринимательство. На самом деле мало кто этим занимается, хотя это крайне важно. Действительно, малый бизнес может стать своего рода испытательной средой для развития повестки устойчивого развития во всей Якутии», – резюмировала Оксана Орлова-Горская.

Участница воркшопа, директор Якутского филиала страховой компании «Гелиос» Лилия Константинова выразила благодарность Банку за проведение подобных мероприятий для своих партнеров, клиентов и в целом для бизнес-сообщества.

«У предпринимателей ведь не всегда находится время, чтобы находить хороших экспертов, проводить подобные тренинги, поэтому, по моему мнению, Банк занимается очень полезным и необходимым делом. Я знаю, что Алмазэргиэнбанк постоянно растет, быстро развивается. Но он еще и хочет, чтобы его партнеры, предприниматели республики также росли вместе с Банком. Это похвально», – сказала Лилия Ивановна.

Заместитель генерального директора АК «Якутия» Данил Саввинов отметил, что для авиакомпании ESG – достаточно знакомый вопрос, которому уделяется все больше внимания.

«На данный момент мы стараемся скорректировать свои цели с учетом принципов устойчивого развития. В авиакомпании мы уже занимаемся разработкой своей Стратегии устойчивого развития, а также активно участвуем в федеральных проектах по бережливому производству. Поэтому на воркшопе было очень интересно. Ознакомился для себя с тем, как работают другие компании в этом направлении, пообщался с коллегами, узнал о новых трендах», – поделился Данил Саввинов.

Напомним, что вторая конференцию по устойчивому развитию «Курс на устойчивость» проводится для наращивания компетенций и обмена опытом в части устойчивого развития для малого и крупного бизнеса в республике. Вторая по счету конференция собрала экспертов федерального и регионального уровней, представителей бизнеса и некоммерческого сектора Якутии.

Устойчивое развитие – это нарастающий тренд последних лет в бизнесе и в обществе, позволяющий бизнесу развиваться эффективнее в новых реалиях. Потребитель все больше интересуется темами устойчивого развития, экологии и ESG. Продолжает расти осведомленность социальными и экологическими проблемами, а также теми действиями, которые предпринимаются для решения этих проблем.