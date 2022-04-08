АЭБ сохраняет высокие позиции в медиарейтинге российских банков

Компания «Медиалогия» опубликовала на портале banki.ru медиарейтинг российских банков за февраль 2022 года.

Алмазэргиэнбанк занял 26 место в списке 50 наиболее упоминаемых в СМИ банков России. Ведущий региональный банк поднялся сразу на шесть позиций по сравнению с предыдущим рейтингом.

Лидерами по качественному показателю МедиаИндекс в феврале остались СберБанк, ВТБ и банк ФК «Открытие».

«Мы стараемся своевременно, открыто, доступно доносить информацию до наших клиентов и партнеров о продуктах и услугах банка, в частности, сейчас в региональной медиаповестке находится наш проект, который мы реализуем совместно с правительством, «Карта жителя Якутии». Отдельное внимание уделяем освещению направлений деятельности банка по устойчивому развитию региона, социальным проектам банка — новостей у нас всегда много. Вхождение в топ-50 медиарейтинга российских банков – это результат работы всего коллектива АЭБ, корпоративного и розничного блоков, маркетинговой команды», — отметила пресс-секретарь банка Наталия Шелбогаева.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 74 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Медиарейтинг отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта и др.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке: https://www.banki.ru/news/research/?id=10963712