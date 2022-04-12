АЭБ собирает предпринимателей Якутии на бизнес-конференцию

15 апреля в Якутске состоится отраслевая бизнес-конференция «Бизнес в кризис-2022». Эксперты обсудят актуальные вопросы в предпринимательской сфере в период экономической турбулентности в стране, перспективы развития бизнеса в регионе, представят государственные программы по поддержке предпринимательства.

Конференция «Бизнес в кризис-2022» — первое мероприятие регионального банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО совместно с Министерством предпринимательства, торговли и развития туризма РС(Я) в поддержку предпринимательской отрасли Якутии. Конференция объединит бизнес-сообщество, отраслевых и финансовых экспертов.

Представители Минпреда Якутии ответят на актуальные вопросы предпринимателей, расскажут о возможностях и действующих программах господдержки. Алмазэргиэнбанк представит актуальные банковские продукты, в том числе по льготному кредитованию и финансовой поддержке МСП. В свою очередь бизнес сфера обсудит сценарии развития предпринимательства в Якутии и ситуацию на розничном рынке услуг.

Кроме того, в течение дня эксперты и участники конференции рассмотрят, с какими вызовами столкнулись предприниматели в период кризиса, какие правила диктует IT-культура, и какие платформы сервисов доступны для продвижения бизнеса.

Спикерами дискуссий выступят министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды, первый заместитель председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Федор Ноговицын, генеральный директор сети «Камелек» Ольга Григорьева, генеральный директор сети «ООО «Таубер и К» Олег Таубер, предприниматель Мария Пронтеева, владелец ресторана «Spinat & Мясо» Мария Егорова, владелец SMM-агентства «Delta» Ольга Туласынова, владелец ресторана «Китай город» Надежда Павлова.

К участию в конференции «Бизнес в кризис-2022» АЭБ приглашает всех желающих представителей предпринимательской отрасли Якутии.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/5d7Ey9s8GQBS3NEJ6

Дата и время: 15 апреля в 14:00ч.

Место проведения: Конференц-зал музея «Россия-моя история»