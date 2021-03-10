АЭБ снизил проценты по кредиту «Бизнес-Партнер» для предпринимателей

Алмазэргиэнбанк снизил процентные ставки до​ 15 % годовых по нецелевому беззалоговому кредиту для микропредприятий «Бизнес-Партнер». Воспользуйтесь выгодным предложением от республиканского банка на развитие своего дела.

«Команда АЭБ постоянно работает над​ специализированными продуктами для микробизнеса, улучшением условий действующих программ для МСП. Помимо конкурентоспособных ставок мы предлагаем предпринимателям Республики Саха (Якутия) и всего Дальнего Востока индивидуальные условия кредитования. Один из наших флагманских кредитов «Бизнес-Партнер» разработан для ИП и юридических лиц​ с годовой выручкой до 120 млн рублей, занимающихся бизнесом не менее двух лет. Среди основных требований – положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности и отсутствие текущей просроченной задолженности перед банками», — отметила начальник Управления формирования нового технологического уклада Департамента корпоративного бизнеса АЭБ Милена Протодьяконова. Она подчеркнула, «Бизнес-Партнер» — это хорошая возможность для микропредприятий республики расширить горизонты своего дела.

Процентная ставка кредита без залога от АЭБ составляет от 13 до 15% годовых при условии страхования жизни заемщика на весь срок кредитования. При отказе от страхования – плюс 3 процентных пункта. Размер кредита – от 300 тыс до 5 млн рублей, оплата ежемесячно аннуитетными платежами. Кроме того, при наличии двух любых действующих банковских продуктов (эквайринг, зарплатный проект, пакетный тариф, корпоративная карта) процентная ставка снижается на 1 процентный пункт.

Кредит «Бизнес-Партнер» оформляется без залога, однако требуется поручительство собственников бизнеса и/или руководителей предприятия-юридического лица. Для заемщика-индивидуального предпринимателя дополнительно необходимо поручительство одного из членов семьи, в ином случае – поручительство третьего лица.

Более подробно ознакомиться с условиями можно на сайте банка www.albank.ru в разделе «Корпоративным клиентам» – «Кредиты для бизнеса». Запишитесь на консультацию к менеджеру по номерам бесплатной горячей линии АЭБ: 88001003422 или 8(4112)34-22-22.