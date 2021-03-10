АЭБ снизил проценты по кредиту «Бизнес-Партнер» для предпринимателей
Алмазэргиэнбанк снизил процентные ставки до 15 % годовых по нецелевому беззалоговому кредиту для микропредприятий «Бизнес-Партнер». Воспользуйтесь выгодным предложением от республиканского банка на развитие своего дела.
«Команда АЭБ постоянно работает над специализированными продуктами для микробизнеса, улучшением условий действующих программ для МСП. Помимо конкурентоспособных ставок мы предлагаем предпринимателям Республики Саха (Якутия) и всего Дальнего Востока индивидуальные условия кредитования. Один из наших флагманских кредитов «Бизнес-Партнер» разработан для ИП и юридических лиц с годовой выручкой до 120 млн рублей, занимающихся бизнесом не менее двух лет. Среди основных требований – положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности и отсутствие текущей просроченной задолженности перед банками», — отметила начальник Управления формирования нового технологического уклада Департамента корпоративного бизнеса АЭБ Милена Протодьяконова. Она подчеркнула, «Бизнес-Партнер» — это хорошая возможность для микропредприятий республики расширить горизонты своего дела.
Процентная ставка кредита без залога от АЭБ составляет от 13 до 15% годовых при условии страхования жизни заемщика на весь срок кредитования. При отказе от страхования – плюс 3 процентных пункта. Размер кредита – от 300 тыс до 5 млн рублей, оплата ежемесячно аннуитетными платежами. Кроме того, при наличии двух любых действующих банковских продуктов (эквайринг, зарплатный проект, пакетный тариф, корпоративная карта) процентная ставка снижается на 1 процентный пункт.
Кредит «Бизнес-Партнер» оформляется без залога, однако требуется поручительство собственников бизнеса и/или руководителей предприятия-юридического лица. Для заемщика-индивидуального предпринимателя дополнительно необходимо поручительство одного из членов семьи, в ином случае – поручительство третьего лица.
Более подробно ознакомиться с условиями можно на сайте банка www.albank.ru в разделе «Корпоративным клиентам» – «Кредиты для бизнеса». Запишитесь на консультацию к менеджеру по номерам бесплатной горячей линии АЭБ: 88001003422 или 8(4112)34-22-22.
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