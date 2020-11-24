АЭБ: Система АСОП не допускает двойных списаний за проезд в автобусах



Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП), регулирующая расчёты пассажира с перевозчиком, исключает возможность двойного списания средств за одну поездку в автобусе. Из-за особенностей работы Системы фактическая оплата проезда выполняется с задержкой относительно регистрации проезда на транспорте. И такая задержка может быть значительной.

Руководитель транспортного проекта Алмазэргиэнбанка Николай Бутаков отметил, что при прикладывании банковской карты к валидатору в автобусе происходит регистрация поездки, а не ее оплата.

«Непосредственное списание средств за совершенный проезд выполняется только после передачи журнала операций с валидатора в систему АСОП.Валидатор передает свой журнал операций в АСОП раз в 15 минут, если имеется связь у валидатора с Системой. При отсутствии этой связи данные передаются по мере ее восстановления. И такая задержка может составлять до суток. Поэтому списание средств с банковской карты за проезд, который зарегистрирован в журнале валидатора, может происходить в любое время, в том числе и ночью. Двойного списания денег за одну поездку Система не допускает», — подчеркнул Николай Бутаков.

Напоминаем, что пассажир, который рассчитывается за проезд банковской картой, может посмотреть свои поездки, оплату или задолженность по оплате в личном кабинете LK.informseti.ru.

При наличии задолженности по оплате проезда банковская карта попадает в транспортный стоп-лист. На LK.informseti.ru также можно погасить свою задолженность по оплате проезда (при ее наличии) и вывести свою карту из транспортного стоп-листа.