АЭБ разыгрывает ценные призы. Суперприз — автомобиль!

Алмазэргиэнбанк объявил розыгрыш ценных призов в честь 27-летия со дня основания и первой годовщины запуска системы лояльности “СВОИ”.

Суперприз – автомобиль KIA Rio X-Line 2020 года выпуска! Также будут разыграны iPhone 12, тысяча литров бензина и 5-кратный рублевый кэшбэк “СВОИ” на карту. При этом увеличенный возврат части денег за покупки у партнеров системы “СВОИ” получат сразу 24 клиента.

Розыгрыш призов от АЭБ подойдет всем: для участия в нем нужно лишь расплачиваться картой банка. Совсем скоро новогодние праздники и это отличный повод сделать себе и своим близким приятное. АЭБ предлагает приобрести подарки у многочисленных партнеров банка по системе лояльности “СВОИ” – это десятки магазинов, кафе и ресторанов, продуктовых, салонов красоты, цветочных салонов, автозаправок, клиник и аптек по всей республике.

В числе партнёров программы – крупные региональные предприятия и торговые сети, такие как «Хозмаркет», «Айгуль», «Максмаркет», Якутский хлебокомбинат, Саханефтегазсбыт. С полным списком участников программы можно ознакомиться на svoi.albank.ru

Помимо шанса выиграть новую машину, айфон последней модели или тысячу литров ГСМ клиент АЭБ получает возможность гарантированно вернуть часть потраченных денег обратно на карту – таковы условия системы кэшбэка “СВОИ”. Возврат осуществляется не в баллах или в бонусах, а в рублях, которые можно потратить по своему усмотрению когда и где угодно. И не забывайте про то, что в качестве выигрыша 24 везунчика получат пятикратный кэшбэк – сумма возврата может достигнуть 40​ 000 рублей. ​ ​ ​

Что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша призов от Алмазэргиэнбанка?

С 1 декабря 2020 по 10 января 2021 года расплачивайтесь банковской картой АЭБ за услуги и покупки товаров у партнеров программы лояльности «СВОИ», соблюдая простые условия акции:

1.​ Подключите вашу карту к системе лояльности «СВОИ».

Сделать это можно самостоятельно в приложении «АЭБ Онлайн» и на svoi.albank.ru или через специалиста горячей линии, в офисах банка.

2.​ Установите на смартфон новую версию мобильного приложения​ «АЭБ Онлайн».

3. С 1 декабря 2020 по 10 января 2021 года совершите более 20 покупок у не менее 10 торгово-сервисных точек партнёров системы лояльности «СВОИ» на общую сумму от 20 000 рублей.

4. Дождитесь 14 января 2021 года, когда банк объявит 27 счастливчиков.

Вручение призов состоится с 25 января по 25 февраля 2021 года.

Добавим, что АЭБ также дарит всем скидку на кредит «Простые решения» — при оформлении заявки на credit.albank.ru.

Если у вас нет карты Алмазэргиэнбанка, вы можете подать онлайн-заявку на ее выпуск на https://albank.ru/ru/cards/

Бесплатная круглосуточная горячая линия банка: 8-800-100-34-22 и/или 8(4112)34-22-22.