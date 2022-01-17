АЭБ раздал миллион рублей

Алмазэргиэнбанк торжественно вручил денежные призы победителям первого этапа розыгрыша «Миллионы от АЭБ».

Обладателем первого места и выигрыша в размере 500 000 рублей стал Нюргун Саввин из Якутска, 2 место и 300 000 рублей достались Галине Андреевой из Якутска, 3 место выпало Александру Андрееву из Нюрбы, его приз – 200 000 рублей.

Победители были отобраны случайным образом из 12,4 тыс участников розыгрыша в прямом эфире в предновогодний вечер 30 декабря. Запись эфира доступна на канале YouTube Алмазэргиэнбанка и в инстаграме на странице @almazergienbank.

Сертификаты в торжественной обстановке вручил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов. Он сообщил, что супер-розыгрыш «Миллионы от АЭБ» с общим призовым фондом 2 миллиона рублей банк запустил в декабре прошлого года в рамках своего 28-летия.

«Помимо нужных и доступных банковских продуктов, мы предлагаем нашим клиентам возможность принимать участие в многочисленных акциях и выигрывать ценные призы. Мы всегда стараемся делать условия розыгрышей простыми и понятными, чтобы шанс выиграть был у каждого», — сказал Анатолий Табунанов. Зампредседателя правления АЭБ выразил уверенность, что победители свой выигрыш направят на благое дело, смогут реализовать свою давнюю финансовую цель.

Победитель акции Нюргун Саввин рассказал, что всю выигранную сумму отдаст родителям. Мужчина оказался местным предпринимателем – руководителем строительной компании «ТУТУУ САХА». «Хочу поддержать своих родителей, свою сестру с сыном, они как раз собираются на обследование в Москву», — отметил наш скромный и благородный победитель. Нюргун Саввин выразил благодарность сотрудникам банка и отметил, что является клиентом, как частное лицо, больше десяти лет, а с прошлого года перевел обслуживание своего бизнеса в АЭБ и также пользуется доступным кредитованием республиканского банка для МСП.

Счастливой обладательницей второго приза стала медицинский работник на пенсии, 71-летняя Галина Ивановна Андреева, жительница Якутска. Галина Ивановна сорок лет проработала в отрасли здравоохранения на благо здоровья жителей Якутии, трудилась фельдшером-лаборантом в поликлинике ЯРКВД. Она сообщила, что свой выигрыш направит на ремонт в квартире – сумма станет хорошим подспорьем.

«О розыгрыше узнала в самом офисе банка, менеджер предложила бесплатно оформить Карту жителя Якутии и сказала, что я автоматически стану участником большого розыгрыша призов, — и я согласилась. Каково было мое удивление и радость, когда вечером 30 декабря мне позвонили из банка и сообщили о выигрыше! Деньги потрачу на долгожданный ремонт в квартире»,- рассказала Галина Андреева.

Третий победитель розыгрыша «Миллионы от АЭБ» Александр Андреев из города Нюрбы работает столяром в детском саду «Кыталык» в Нюрбе. Он также сердечно поблагодарил банк за постоянные акции и добросовестное обслуживание.

Добавим, что в республике уже стартовал второй этап розыгрыша, в котором могут участвовать все совершеннолетние жители Якутии – владельцы Карт жителя региона. Подробности Акции – на сайте АЭБ по ссылке: https://albank.ru/ru/aeb-millions/

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