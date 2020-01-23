23.01.2020
18:15
60

Финансы

АЭБ проконсультирует по ДВ ипотеке на ярмарке недвижимости

24 и 25 января Алмазэргиэнбанк примет участие в республиканской ярмарке недвижимости в Торговых рядах «Кружало».

Сотрудники ведущего регионального банка Якутии проконсультируют жителей республики по условиям подачи заявки и получения «Дальневосточной ипотеки» для молодых семей и по другим кредитным продуктам. 

Дальневосточной ипотекой могут воспользоваться заемщики – супруги не старше 35 лет, родитель с ребенком или владелец дальневосточного гектара.

Дальневосточную ипотеку можно оформить на приобретение жилья на первичном рынке, вторичном рынке в сельском поселении, строительство жилого дома на земельном участке.

Сумма кредита составляет до 6 млн рублей, срок – до 20 лет. Первоначальный взнос – от 20%. 

Процентная ставка льготной ипотеки – 2% годовых, для зарплатных клиентов Алмазэргиэнбанка – 1,7%.

Перекредитование предшествующих ипотечных кредитов (займов) не допускается.

Ярмарка недвижимости пройдет 24 и 25 января с 10:00 до 19:00 в Торговых рядах «Кружало» на ул. Аммосова, 1.

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх